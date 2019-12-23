Стало известно о карьере кота-талисмана Крымского моста

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста через Керченский пролив, останется на мосту еще на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. О «карьере» кота сообщили в инфоцентре Крымский мост, передает РИА Новости.

Как добавили в инфоцентре, коту «поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве». Там также сообщили, что Мостик провел на стройке четыре года и «видел всю работу — с первых свай до финальных рельсов». Кроме того, у кота есть свой «отдел» «Котмостнадзор» — вместе с ним стройку «инспектируют» чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Ранее стало известно, что местные художники создали на одной из автодорожных опор Крымского моста портрет строителя с бело-рыжим котом Мостиком и псом Цыганом. Высота рисунка составляет почти 20 метров.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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