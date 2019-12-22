Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости.

В ходе рабочего визита в Южный федеральный округ российский лидер побеседует с рабочими-мостовиками и руководителями отрасли, которые доложат Путину о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны.

Ранее 22 декабря Telegram-канал издания «Подъем» сообщил, что на Крымском мосту усилили меры безопасности перед открытием железнодорожного движения. Торжественная церемония должна пройти 23 декабря.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!