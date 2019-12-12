Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. Она состоится 23 декабря. Об этом сообщает Daily Storm.

Президент собирается проехать по мосту на поезде.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь отправится 23 декабря, из Москвы в Севастополь — 24 декабря. Билеты на них стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы.

Ранее в ноябре стало известно, что в 2020 году предполагается расширить перечень городов, из которых будут запущены поезда в Крым. Гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов отметил, что рассматривается возможность запуска в республику составов из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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