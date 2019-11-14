Поездов в Крым станет больше

В следующем году планируется расширить перечень городов, из которых будут запущены поезда в Крым. Об этом заявил гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Задача к курортному сезону добавить новые маршруты», — пояснил он. В частности, по его словам, рассматривается возможность запуска в республику составов из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска. Кроме того, отметил представитель компании, может быть увеличено количество маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга в республику — так, предполагается охватить другие ее города, например, Евпаторию.

Для этих целей перевозчик намерен получить дополнительные составы — взять их в лизинг или же приобрести. В настоящее время «Гранд Сервис Экспресс» арендует 166 вагонов у «Крымских железных дорог».

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13 ноября стало известно, что прямые поезда между Москвой и Севастополем планируется запустить весной 2020 года. Пока же отдельное регулярное сообщение республики со столицей не заработает, будет рассмотрена возможность организации полноценной остановки в Москве поезда, который будет следовать до Санкт-Петербурга.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

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