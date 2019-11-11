В Крым задумали пустить еще один поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс», ставшая оператором пассажирских перевозок в Крым, рассматривает возможность запуска еще одного поезда на полуостров, который будет курсировать по маршруту Москва — Севастополь. Об этом со ссылкой на организацию пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, данная инициатива связана с тем, что два запланированных к запуску состава, Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь, не предоставят возможности севастопольцам добраться до столицы напрямую.

Отмечается, что депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобную ситуацию «неуважением жителей города-героя» и подчеркнул, что направил официальный запрос на имя министра транспорта Евгения Дитриха с просьбой разъяснить, когда севастопольцы смогут «добираться до Москвы без пересадок».

Глава севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев отметил, что, помимо прочего, в Севастополе нет аэропорта, в связи с чем горожанам приходится тратить время на дорогу до Симферополя.

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Известно, что в заксобрании Севастополя также намерены обратиться в РЖД или российское правительство с предложением открыть новое железнодорожное направление.

9 ноября сообщалось, что россияне купили около четырех тысяч билетов на поезда, которые начнут ходить на полуостров с материковой России.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

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