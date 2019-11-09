Подсчитано число проданных билетов на поезда в Крым

Россияне купили около четырех тысяч билетов на поезда, которые начнут ездить в Крым с материковой России. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Член Совета Федерации России от Крыма Ольга Ковитиди заявила ТАСС, что позднее в Крым можно будет доехать не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и их других городов. «Направлений будет достаточно много — более десяти маршрутов. К нам в Крым смогут приезжать, и мы, крымчане, сможем ездить и в Краснодар, и в Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Кисловодск, даже из Мурманска и Воркуты смогут добираться. Казань, Архангельск, Челябинск, Пермь, Новосибирск — география обширная», — отметила парламентарий.

Ранее были опубликованы первые фотографии интерьера вагонов поезда «Таврия», который будет курсировать между Крымом и другими российскими регионами. По маршруту Санкт-Петербург — Севастополь пустят купейные и плацкартные вагоны, а из Москвы в республику отправятся двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России (его длина составляет 19 километров) и соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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