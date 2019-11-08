Стартовала продажа билетов на поезда в Крым

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Стоимость поездки из Москвы в Симферополь в купе начинается от 2966 рублей и варьируется в зависимости от спроса, а в спальном вагоне — от 9,9 тысячи рублей. В то же время путешествие из Санкт-Петербурга в Севастополь в плацкарте обойдется минимум в 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, отмечалось, что первый поезд из Северной столицы на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России (его длина составляет 19 километров) и соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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