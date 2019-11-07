Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Стоимость билетов на поезда из Москвы на полуостров Крым составит около трех тысяч рублей. Об этом представитель «Гранд сервис экспресс» сообщил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Так, поездка из столицы в Симферополь в вагоне-купе будет стоить от 2966 до 7300 рублей в зависимости от спроса, а в спальном вагоне от 9,9 до 14,3 тысячи рублей. В то же время поездка из Санкт-Петербурга в Севастополь в плацкарте обойдется в 3,5-4,5 тысячи рублей, в купе — 3,9-8,9 тысячи рублей.

Кроме того, отмечается, что путешествие на поезде из Москвы с Казанского вокзала займет 33 часа, из Санкт-Петербурга с Московского вокзала — 43,5 часа.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, отмечалось, что первый поезд из Северной столицы на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

В июне на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение, согласно которому запуск движения поездов по Крымскому мосту планировался на 9-10 декабря. Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян уточнил, что первые два поезда проследуют в Санкт-Петербург и Москву.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России (его длина составляет 19 километров) и соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!