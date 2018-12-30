Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе 2017 года правительство утвердило контракт на 16 миллиардов рублей, который предусматривает разработку проектной документации и прокладку железнодорожных путей к мосту через Керченский пролив. Документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда рублей. Таким образом, строительство железной дороги подорожало на 2,9 миллиарда рублей.

В октябре один из строящихся железнодорожных пролетов Крымского моста во время опускания на опоры накренился и упал в воду. В компании «Стройгазмонтаж», которая выполняет работы, заявили, что падение не повлияет на сроки сдачи переезда.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов.

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