Железную дорогу в Крым электрифицируют

Железную дорогу в Крым, проходящую по мосту через Керченский пролив, электрифицируют. Это решение, предложенное Министерством транспорта, внесли в федеральную целевую программу развития Республики Крым и города Севастополя, передает РИА Новости в пятницу, 26 января.

«Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крым, положительно решить вопрос о ее электрификации и не допустить бросовых затрат на создание инфраструктуры на станции Тамань — Пассажирская под смену тяги с электровозов на тепловозы», — заявил министр транспорта Максим Соколов.

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Он пояснил, что эти средства теперь направят на электрификацию железной дороги. При этом, подчеркнул министр, сроки строительства железной дороги в Крым не изменятся.

Первый этап предполагает электрификацию ветки, которая пройдет по Крымскому мосту до станции Багерово под Керчью, — 45 километров путей, уточняет издание.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета. Движение автомобилей планируется открыть в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.