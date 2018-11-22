Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки

Строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту потребует тотального пересмотра проекта в связи с обнаружением неожиданной археологической находки — древнего поселения Манитра. Об этом говорится в сообщении инфоцентра Крымского моста.

«Для сохранения уникального исторического памятника строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы», — говорится в сообщении инфоцентра.

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В министерстве транспорта информацию об изменении проекта подтвердили РБК. Источник издания отметил, что уже поручено разработать новый проект обхода исторического поселения. Трассу планируют проложить на 700-900 метров южнее.

«Перенос участка позволит ученым изучить объект и сохранить его. Для этого потребуются дополнительные работы примерно на 300 миллионов рублей», — заявил представитель ведомства. Археологи считают, что переноса на 700-900 метров должно хватить, чтобы не уничтожить исторические объекты.

В Минтрансе также заверили, что изменение проекта никак не отразится на сроках сдачи железнодорожной трассы — дедлайн по-прежнему заявлен в декабре 2019 года.

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