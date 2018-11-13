Строители Крымского моста возьмутся за новый многомиллиардный проект

Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут перекинуть на проект сухогрузного района порта Тамань. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что масштабный инфраструктурный проект оценивается в 65 миллиардов рублей.

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По информации издания, обсудить возможность использования в Тамани мощностей организаций, задействованных в строительстве Крымского моста, поручил вице-премьер Максим Акимов. В Минтрансе рассказали, что поручение поступило и находится на рассмотрении.

Источники издания отметили, что к строительству сухогрузного района порта Тамань привлекут генподрядчика моста ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга. По их словам, на совещании 1 ноября обсуждалась возможность привлечь именно эту компанию. Представитель семьи Ротенбергов при этом от комментариев отказалась.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в свою очередь отметил, что привлечение в порт Тамань компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта.

«Стройгазмонтаж» был одним из основных подрядчиков при строительстве Крымского моста. Из-за этого компания попала под санкции Евросоюза и Украины.

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