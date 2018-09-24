Бесполезный мегапроект решили все же реализовать

Мост на Сахалин будет построен, он уже заложен в плане развития магистральной инфраструктуры, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, которого цитирует ТАСС.

«Мост на Сахалин содержится в этом комплексном плане. Источники финансирования по этому проекту уточняются», — сказал Дитрих.

Проект строительства моста из Хабаровского края на Сахалин был одобрен президентом Владимиром Путиным в июле. Предполагалось, что проект будет профинансирован из бюджета РЖД.

В дальнейшем профильные ведомства высказывали сомнения в целесообразности строительства из-за того, что мост не будет обеспечен необходимым объемом грузов к перевозке. Ни одна из угольных компаний не поддержала инициативу.

Готовность построить мост выразила компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж», ранее участвовавшая в возведении Крымского моста.

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