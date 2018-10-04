Рассказано о судьбе железнодорожного пути в Крым

Падение фрагмента пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста не повлияет на сроки сдачи, сообщили РИА Новости в компании «Стройгазмонтаж».

«Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас рабочие исправляют ситуацию.

Ранее стало известно, что один из железнодорожных пролетов на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом во время опускания на опоры накренился и упал в воду. Предположительно, это случилось из-за неисправности одной из домкратных систем.

Конец работ с надвижкой пролетов на морских участках запланирован на первый квартал 2019 года. Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019-го.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

19-километровый Крымский мост соединил полуостров и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Автомобильная его часть была открыта 15 мая, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов.

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