Результат столкновения крана с Крымским мостом попал на видео

На YouTube появилось видео, на котором запечатлен плавучий кран, врезавшийся в одну из опор Крымского моста.

В результате инцидента, произошедшего утром 8 сентября во время шторма, была повреждена одна мачта освещения и погнуто несколько метров барьерного ограждения. Для проведения ремонтных работ было введено временное ограничение движения по левой полосе моста, но оно уже снято, передает «Интерфакс».

Из-за сильного ветра в Керченском проливе 8 сентября приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью. В этот же день в акватории пролива попал в бурю малый буксир «Шквал». Помощь судну оказал сухогруз «Сарыч», он поднял на борт семь членов экипажа буксира.

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