В Керченском проливе с тонущего буксира спасли моряков

Моряки с терпящего бедствие в Керченском проливе буксира «Шквал» спасены. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

«В 11:17 сухогруз "Сарыч" поднял на борт экипаж малого буксира "Шквал" в количестве семи человек. Решается вопрос доставки экипажа на берег», — говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС сообщает, что все моряки живы и невредимы, их здоровью ничто не угрожает.

Утром 8 сентября стало известно, что в двух километрах от берега в районе села Героевка ГО Керчь малый буксир «Шквал» попал в бурю и его заливает дождем. Капитан судна запросил помощь для снятия с судна семи членов экипажа.

Вскоре моряки покинули судно и перебрались на спасательный плот, на котором начали дрейфовать в сторону суши. Их спасение осложнялось сильными волнами, вследствие чего спасателям не сразу удалось снять их с плота.

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