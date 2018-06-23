Апокалиптический ураган в Барнауле сняли на видео

Жители Барнаула выкладывают в социальные сети и на YouTube видео мощного урагана, обрушившегося на город в субботу, 23 июня. Очевидцы называют шторм апокалиптическим и сравнивают его с кадрами из фильмов.

Как передает РИА Новости, во время непогоды в центре Барнаула упал строительный кран, что привело к гибели рабочего. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Кроме того, сообщается, что в шторм попал прогулочный теплоход «Барракуда» с пассажирами, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что из-за урагана Барнаул почти полностью остался без света.

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