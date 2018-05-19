Испытания «Урагана» попали на видео

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в Ладожском озере. Видео показал телеканал «Звезда».

На испытаниях проверят характеристики и функционирование двигательных установок, систем навигации, связи и радиотехнического вооружения. Также будет протестирована работа бортового палубного оборудования, включая штатные швартовные устройства.

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Корабли проекта 22800, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение почти 800 тонн, скорость хода составляет более 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и новейшими артиллерийскими комплексами.

Серия из шести таких кораблей должна поступить на вооружение надводных сил Балтийского флота до 2021 года.

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