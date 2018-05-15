Россия вооружится неуязвимым «убийцей авианосцев»

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ВКС России в октябре 2018 года получат новый авиационный ударный комплекс, включающий в себя модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», — сказал собеседник агентства.

Как пояснил агентству другой источник, Ту-22М3 для модернизации был взят из строевых самолетов Дальней авиации, поэтому ему не потребуются длительные испытания. Собеседник уточнил, что самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. «Самолет ремоторизован — установлены НК-25 с полным ресурсом», — добавил источник.

В апреле гендиректор «Туполева» Александр Конюхов заявлял, что первый модернизированный Ту-22М3М поднимется в воздух в третьем квартале 2018-го.

До Ту-22М3М планируется модернизировать от 20 до 30 строевых самолетов Дальней авиации Ту-22М3. На обновленных бомбардировщиках будет использована полностью отечественная элементная база и расширена номенклатура средств поражения самолета. В настоящее время у России имеется более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Крылатая ракета Х-32 предназначена для поражения наземных и морских целей. По неподтвержденным данным, оружие имеет дальность до 1 тысячи километров и скорость 5 чисел Маха. Испытания Х-32 проводились ранее с доработанного Ту-22М3. Х-32 созданы на основе Х-22 (модернизированы система наведения и силовая установка), которыми до начала 2000-х оснащались Ту-22М3.

Ранее, в марте, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков посчитал Х-32 практически неуязвимой для американского оружия.

Как отмечают «Известия», в течение трех лет за 300 миллионов рублей Минобороны России модернизирует 32 ракеты типа Х-22 (планируется установка более мощного двигателя, уменьшение боевой части и увеличение объема топливных баков), в результате чего дальность модернизированного оружия сравняется с таковой у Х-32.

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