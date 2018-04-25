В России поднимут в небо новый бомбардировщик-ракетоносец

Новый сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М поднимут в небо в августе. Об этом РИА Новости сообщил представитель Казанского авиационного завода, на котором строится машина.

Ту-22М3М — модификация самолета Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию.

Ту-22М3 — это в свою очередь модицикация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации.

Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!