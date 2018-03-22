Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для американских ракет

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Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков посчитал российскую гиперзвуковую крылатую ракету Х-32 практически неуязвимой для американского оружия. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

Х-32 — глубоко модернизированная версия Х-22 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — «Кухня»).

«Сопоставление тактико-технических характеристик Х-32 и Standard Missile 6 показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на семь километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной управляемой ракеты и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду. Вывод: поразить российскую ракету американцы не смогут», — отмечает Сивков.

По его мнению, хотя система Aegis Combat, оснащенная ракетами Standard Missile 6, «наиболее совершенный иностранный зенитный ракетный комплекс», она все же может использоваться для перехвата гиперзвукового оружия. По этой причине Сивков полагает, что «при самых благоприятных условиях и целеуказании непосредственно с носителя зенитной управляемой ракеты» вероятность поражения ракеты Х-32 одной Standard Missile 6 вряд ли превысит 0,05–0,08.

«Траектория ракеты из трех участков: стартового, на котором набирается маршевая высота, маршевого – Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров и конечного, когда ракета атакует в крутом пикировании. Дальность стрельбы оценивается от 600 до тысячи километров — весьма большой разброс. Скорость полета варьируется в диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука (от 4000 до 5400 километров в час или 1100–1500 метров в секунду)», — пишет Сивков.

В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также России, считает Сивков, следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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