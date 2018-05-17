Франция назвала преимущества российских подлодок

Современные российские подводные лодки «невероятно быстрые и тихие», заявил начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк, выступая в Центре международных и стратегических исследований (США).

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«Российские подлодки современны, невероятно быстрые и тихие», — заявил военный.

Адмирал также отметил резкое увеличение числа кораблей ВМС Китая, которые за последние четыре года получили 80 кораблей, что равняется всему надводному флоту Франции. Военный также напомнил о строящемся в КНР авианосце.

Учитывая текущую ситуацию, связанную прежде всего с Россией и Китаем, Празюк приходит к выводу, что Франция и флот других стран НАТО не могут гарантировать себе лидирующие позиции в мире.

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