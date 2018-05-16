США назвали лучший российский истребитель

Советские Су-27 и его производные являются лучшими истребителями четвертого поколения, стоящими на вооружении России, Китая и Индии, полагает автор The National Interest Себастьян Роблин.

«Четыре десятилетия реактивные самолеты Flanker (название Су-27 по классификации НАТО — прим. «Ленты.ру») выступали лучшими российскими истребителями четвертого поколения, а также двух самых населенных стран мира — Китая и Индии», — отмечает эксперт.

По его словам, Су-27, создаваемый как аналог американского McDonnell Douglas F-15 Eagle (начал эксплуатироваться в 1976 году), обладает «большой дальностью, высокой скоростью, тяжелым вооружением, развитой авионикой и превосходной маневренностью» и послужил основой для множества других вариантов истребителя.

Роблин отмечает, что после проведенных в 1970-х и 1980-х годах испытаний прототипов ВВС СССР в 1985 году начали полноценную эксплуатацию Су-27 (Flanker-B).

Новый истребитель, получивший вместительные топливные баки и пару двигателей АЛ-31Ф, развивал скорость более 2 чисел Маха и имел дальность полета около 1,5 тысячи километров. Отдельно Роблин отметил, в частности, доплеровский радар Н001 «Меч» радиусом действия до 130 километров, систему инфракрасного поиска и слежения, а также управляемую ракету класса «воздух-воздух» Р-73, которые получил Су-27.

Эксперт вспомнил демонстрацию фигуры пилотажа «кобра», выполненную на авиасалоне Ле-Бурже в июне 1989 года на Су-27 советским летчиком Виктором Пугачевым, которая «ошеломила публику». «Flanker был суперманевренным — рассчитанным на исполнение маневров за пределами обычных аэродинамических принципов», — пишет Роблин.

Эксперт отмечает, что на основе Су-27 были созданы, в частности, истребители Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35 и Shenyang J-11. «После распада Советского Союза обедневшая Россия продала Су-27 Китаю в обмен на продовольствие. Затем Пекин получил лицензию на производство собственного клона Shenyang J-11», — сообщает Роблин.

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Впоследствии Flanker (в варианте Су-30) попал в Индию, где в испытаниях нередко показывал себя лучше, чем американские истребители четвертого поколения. «У Flanker-B (Су-27М — прим. «Ленты.ру»), по-видимому, есть небольшое преимущество над F-15 по вооружению, обороне и ближнему бою», — пишет эксперт.

Он также отмечает, что в последних Flanker (истребитель поколения 4++ Су-35) наглядно видно расхождение в американской и российской боевых доктринах. Если первая делает ставку на малозаметность, то вторая отдает предпочтение маневренности.

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