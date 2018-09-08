У берегов Крыма потерпел бедствие буксир с моряками

Буксир «Шквал» терпит бедствие в районе Керченского пролива в Черном море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям утром 8 сентября. «В 06:55 08.09.2018 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе села Героевка ГО Керчь в двух километрах от берега малый буксир "Шквал" заливает дождем. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек», — говорится в сообщении.

Вскоре экипаж покинул судно и стал дрейфовать в сторону берега на спасательном плоту. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя ГУ МЧС по Республике Крым Владимира Иванова, спасательное судно «Меркурий» обнаружило моряков.

«Все семь моряков, которые покинули буксир, находятся на плоту. Однако из-за сильного волнения пока снять их с плота не удается», — уточнил он.

В настоящее время в районе ЧП складываются неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, северо-восточный ветер 10-12 метров в секунду, временами порывы достигают 20 метров в секунду и идет сильный дождь.

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