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Собака упала с корабля в шторм и пять километров плыла к суше

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Собака, упавшая с яхты во время шторма, сумела проплыть пять километров и выбралась на сушу. Об этом сообщает ABC 7.

Шейн Хэйл (Shane Hale) из американского города Сарасота, штат Флорида, хотел обойти под парусом весь мир. С собой путешественник взял только любимого питомца — пса по кличке Харли, которого завел пять лет назад.

У западного побережья Флориды яхта попала в сильный шторм. Судно едва держалось на плаву, идя кругами из-за отказавшего двигателя. Переломленная ветром мачта ударила Хэйла, и он потерял сознание.

Когда мужчина очнулся, Харли нигде не было. Во время шторма волны смыли собаку за борт. Хэйл связался с береговой охраной и стал ждать спасения. Хотя буря уничтожила яхту, на которую он потратил все сбережения, его беспокоил только пропавший пес.

«Хозяин был совершенно непоколебим, — рассказывает капитан буксира, который приплыл на помощь Хэйлу. — Говорит: "Надо найти собаку. Плюньте на корабль, мне нужна только собака". Вы не представляете, в каком смятении он был».

Оказавшись на берегу, путешественник написал о пропавшей собаке в соцсетях. Менее чем через сутки ему позвонил человек, который нашел Харли на пляже. Собака сумела проплыть пять километров среди трехметровых волн и благополучно добралась до суши.

28 августа сообщалось, что в США пес прождал погибшую хозяйку у места аварии почти три недели. Автомобиль, на котором она ехала по горной дороге, упал с высоты 200 метров. Пес вывалился из окна автомобиля и остался жив.

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