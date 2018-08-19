Панин расцеловал Крымский мост

ШОУБИЗ ДЕРЖИСЬ / YouTube

Российский актер Алексей Панин снял видео, где он с сарказмом комментирует целесообразность постройки Крымского моста. Видео опубликовано на YouTube-канале «Шоубиз держись».

На ролике Панин, находясь на Крымском мосту, выходит из автомобиля и после фразы «Это тот самый Крымский мост!» целует асфальт. После актер саркастически благодарит президента России Владимира Путина за то, что он построил «замечательный мост».

После своей речи артист поднимает руки вверх и убегает.

В последней части видео актер уже едет по мосту на машине, где также продолжает благодарить Путина «за счастливое детство».

17 августа сообщалось, что Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Позже он объяснился за инцидент, записав ролик вместе с дочерью. По их словам, никакого пьяного дебоша они не устраивали.

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