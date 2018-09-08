Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

В одну из опор автодорожной части Крымского моста врезался плавучий кран, сорвавшийся с якоря в акватории Керченского пролива. Об этом со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщает «Интерфакс».

Стрела крана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения. На замену мачты потребуется не более 6-8 часов, но необходимо дождаться снятия штормового предупреждения.

«На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано», — отметили в «Тамани».

Сообщается, что плавучий кран уже оттащили от моста, он находится на безопасном расстоянии от сооружения.

Из-за сильного ветра в Керченском проливе 8 сентября приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью. В этот же день в акватории пролива попал в бурю малый буксир «Шквал». Помощь судну оказал сухогруз «Сарыч», он поднял на борт семь членов экипажа буксира.

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