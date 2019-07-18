На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители Крымского моста уложили все рельсы, сомкнув финальные звенья под сводом арки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр моста.

Звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Руководитель подрядной организации Евгений Чибышев рассказал, что сварные швы отшлифуют, чтобы ход поездов был «плавным и почти бесшумным».

Финальные звенья уложили на крымском направлении, для встречного движения стыковку провели в июне. Затем планируется провести баллистировку и выправку каждого пути, после чего начнется установка дорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки. Перед началом эксплуатации моста рельсы очистят и отшлифуют.

14 июня строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк. Его прокладывали с двух берегов Керченского пролива. Бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Для отрезка длиной 19 километров использовали пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить 9-10 декабря. Первые два поезда проследуют из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, уточнил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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