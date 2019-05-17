Крымский мост ударил по украинской экономике

Крымский мост оказывает существенное негативное влияние на экономику Украины, пишет Financial Times (FT). Из-за него заметно снизилась загрузка украинских портов в Азовском море.

По версии издания, которое ссылается на данные украинского правительства и фонда «Майдан иностранных дел», из-за введения в эксплуатацию в мае прошлого года Крымского моста сильно страдают порты в Бердянске и Мариуполе. Обработка грузов в них за год снизилась как минимум в два раза (в Мариуполе — на 70 процентов). Убытки портов и региона в целом FT оценивает в 400 миллионов долларов.

Происходит это по двум основным причинам: из-за особенностей конструкции моста, под которым могут проходить только небольшие суда (не выше 35 метров) и постоянных проверок со стороны российских военных и береговой охраны.

На протяжении некоторого времени срок ожидания для направляющихся в Азовское море кораблей достигал 120 часов. Впоследствии он сократился до примерно 40 часов. Улучшение ситуации, по мнению источников газеты, связано с тем, что Украина в конце 2018 года разместила в этом районе свой боевой флот.

Это стало реакцией на произошедший в ноябре в районе Керченского пролива инцидент: тогда три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. Их экипаж обвиняется в нарушении государственной границы. Россия настаивает на том, что Украина не подавала необходимый запрос заранее, хотя Киев утверждает обратное.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая прошлого года. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Запуск железнодорожного движения ожидается к концу 2019 года.

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