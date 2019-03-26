Россия нашла способ защитить Крымский мост

Охрана Крымского моста будет осуществляться специальной морской бригадой, сформированной Росгвардией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ведомства и генерала армии Виктора Золотова.

По данным издания, в распоряжении подразделения находится большой арсенал средств, которые могут предотвратить любые диверсии как с моря, так и с суши.

Ранее в марте стало известно, что на подходах к Крымскому мосту установят сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов. Во время прохождения состава вдоль инспекционно-досмотрового комплекса будет определяться содержимое вагонов, а также масса груза.

В 2018 году было объявлено об увеличении стоимости строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту на три миллиарда рублей. В 2017 году правительство утвердило контракт на 16,9 миллиарда рублей, который предусматривает разработку проектной документации и прокладку железнодорожных путей к мосту. Документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда рублей.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов.

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