На Крымском мосту заметили военную технику

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись передвижения колонны боевой техники по Крымскому мосту.

«10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого», — написал Штефан.

На кадрах видно, что большую часть техники перегоняли в темное время суток, пишет издание УНИАН.

11 декабря депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что мост через Керченский пролив должен быть уничтожен. Он выразил уверенность, что «вражеская инфраструктура» в любом случае будет уничтожена. Парламентарий не исключил, что в этом могут принять участие инопланетяне.

8 декабря первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что Крымский мост неоднократно становился объектом провокаций со стороны киевских властей.

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