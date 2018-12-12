Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне

В Кремле отреагировали на заявление украинского президента Петра Порошенко, который назвал войной инцидент в Керченском проливе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что не согласен с такой трактовкой, его слова передает ТАСС.

«Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России», — объявил он. Песков считает, что Украина пытается использовать ситуацию в своих целях. «Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага — России — для достижения внутриэлекторальных целей», — уточнил представитель Кремля.

Ранее в среду, 12 декабря, Порошенко объявил, что случившееся в Керченском проливе — это война и подчеркнул, что все происходило в международных водах. «Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — объявил украинский лидер.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три украинских военных корабля. В Киеве это назвали актом агрессии, а в Москве — провокацией. Целью последней, уточнили в ФСБ, стал Крымский мост.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!