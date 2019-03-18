Раскрыты меры по усилению безопасности Крымского моста

На подходах к Крымскому мосту будут установлены сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время прохождения состава вдоль инспекционно-досмотрового комплекса будет определяться содержимое вагонов, а также масса груза. Уточняется, что сканер способен проводить качественное распознавание материалов по эффективному атомному номеру при скорости движения поезда до 70 километров в час.

Первый подобный сканер российской разработки был введен в эксплуатацию в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем.

30 декабря 2018 года стало известно, что стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей. В 2017 году правительство утвердило контракт на 16,9 миллиарда рублей, который предусматривает разработку проектной документации и прокладку железнодорожных путей к мосту. Документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда рублей.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов.

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