На российские дороги положат суперасфальт

В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Суперасфальт будет долговечнее обычного в два раза — 12 лет вместо 4-5. В ближайшие два года его уложат на тысяче километров трасс. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

По методу, асфальтобетонная смесь создается в зависимости от условий: погоды, плотности движения, грунта. Это определяет состав. Асфальт замешивают поэтапно и на каждом шаге испытывают — в этом и заключается объемное проектирование.

Технология давно применяется в США, в России — три года. Полотно лежит на трассах А-114 Вологда–Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста.

Метод недешевый: эксперты считают, что он подойдет только для федеральных дорог. Действенность, добавляют специалисты, технология докажет только через несколько лет. В Росавтодоре отметили, что стоимость можно снизить: использовать местные материалы и старое покрытие. К тому же капитальный ремонт потребуется реже — раз в 24 года.

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