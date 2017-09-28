Названы города России с лучшими и худшими дорогами

Первое место в рейтинге качества дорог среди российских городов, составленном Общероссийским народным фронтом (ОНФ), как и два года назад, заняла Тюмень, передает «Интерфакс» в четверг, 28 сентября.

«Там мы обнаружили всего одну яму», — отметил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. В первой десятке рейтинга также оказались Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.

По результатам исследования, проведенного более чем в 110 городах 84 регионов страны, последнее место в списке заняла Махачкала. Кроме столицы Дагестана, среди худших по качеству дорог городов, начиная с предпоследнего, значатся Орск, Тверь, Ковров, Нальчик, Шадринск, Кондопога, Орел, Владивосток и Волгоград.

Причем в Нальчике, Твери и Владивостоке ситуация значительно ухудшилась с 2015 года, когда составлялся первый рейтинг ОНФ.

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В целом же по стране за два последних года качество дорог, по мнению координатора проекта и депутата Госдумы Александра Васильева, немного улучшилось. «В первую очередь благодаря увеличению финансирования и действующим федеральным программам», — отметил он.

Самую большую яму глубиной три метра и длиной шесть метров эксперты нашли в Махачкале.

В мае в ОНФ назвали лучшие и худшие по качеству дорог города Центрального федерального округа страны. Первое место занял Белгород, а больше всего проблем обнаружилось в Костроме, Твери и Воронеже.

В феврале пользователи интернета получили возможность добавлять участки улиц, требующих немедленного ремонта, на сайт «Карта убитых дорог», говорится в пресс-релизе ОНФ, полученном редакцией «Ленты.ру».

На этой же платформе граждане могли проголосовать за самые «убитые», по их мнению, дороги. Затем эти места посещала инспекция ОНФ.

«Также мы увидели реакцию чиновников — где-то прислушиваются к мнению граждан, а где-то нет», — отметил Васильев. Так, в Вологодской, Ивановской, Томской областях и Республике Башкортостан власти отремонтировали почти все дороги из народного антирейтинга.