Власти Мурманска починят отмеченные гражданами «убитые» дороги

Власти Мурманска починят дороги, отмеченные жителями области на созданной местными активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Карте убитых дорог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Голосование проходит на сайте ОНФ. На «Карте убитых дорог» присутствует 120 областных дорог общей протяженностью 42 километра.

«Информация по дорогам, нанесенным на карту ОНФ, была направлена в Минтранс [региона], администрацию [Мурманска], Апатитов и других муниципалитетов. Ответом стали конкретные планы властей по ремонту на 2017 год», — отметили в ОНФ.

В Мурманске в план ремонта попали более десятка дорог, также в плане значится ремонт дорог в городах Апатиты и Никель. Работа на некоторых объектах, по данным ОНФ, уже началась

По итогам народного голосования активисты ОНФ будут добиваться ремонта еще 10 дорог, набравших наибольшее количество голосов.