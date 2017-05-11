Названы регионы с самыми разбитыми дорогами в центральной России

Наиболее разбитые дороги в центральной России находятся в Костроме, Твери и Воронеже. Об этом свидетельствуют данные мониторинга проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», сообщили РИА Новости в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

«В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие — в Костроме, Твери и Воронеже. Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально», — рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

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Отмечается, что в мае планируется проверить дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа. В частности, рейды пройдут в Калининграде, Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске. В июне оценка качества дорог пройдет в городах Поволжья, а с июля по сентябрь — в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

В июле 2016 года центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» перечислил самые аварийно-опасные дороги России. Согласно рейтингу, первое место занимал участок Южного шоссе в Тольятти, второе — 246-й километр автодороги М-2 «Крым» в Тульской области. На третьей позиции был 178-й километр трассы М-5 «Урал» в Рязанской области.