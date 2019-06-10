Названа дата запуска поездов на Крымском мосту

Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян, передает ТАСС.

По его словам, первые два поезда проследуют из Севастополя в Санкт-Петербург и в Москву соответственно. Продажа билетов будет осуществляться через кассы КЖД, обсуждается возможность приобретения билетов через интернет. Стоимость билетов не уточняется.

В КЖД отметили, что перед началом курортного сезона в 2020 году планируется запуск 11 поездов.

В мае сообщалось, что движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно. По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, конкретные сроки планировалось назвать по мере готовности объекта.

Президент России Владимир Путин заявлял, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. В марте сообщалось, что строители соединили ее пролеты над Керченским проливом.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года, на следующий день было запущено движение легковых машин и автобусов.

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