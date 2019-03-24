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Над Керченским проливом сошлись железнодорожные арки Крымского моста

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Над Керченским проливом соединили арки железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили в инфоцентре стройки, передает ТАСС.

Таким образом, все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста теперь собраны. Отмечается, что это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.

Шесть километров железнодорожной части моста проходят над акваторией, остальные — над сухопутными участками пролива (коса и остров Тузла). Всего же у моста 306 пролетов общим весом более 500 тонн. На то, чтобы закрепить их, потребовалось четыре миллиона высокопрочных болтов и 118 километров сварочных швов. Сейчас пролеты опускаются в проектное положение.

Ранее стало известно, что строительство железнодорожной части моста подорожает на три миллиарда рублей. В январе 2017 года правительство утвердило контракт на 16,9 миллиарда рублей, однако документ от 27 декабря 2018 года устанавливает стоимость работ в размере 19,9 миллиарда.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов. Железнодорожное сообщение между полуостровом и материком откроется в декабре 2019 года.

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