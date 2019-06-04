Крымский мост оставил российский завод без работы

Воронежский завод «Воронежстальмост» остался без крупных заказов после введения в эксплуатацию Крымского моста в мае прошлого года, передают «Вести Воронеж».

В настоящее время завод выполняет заказ только для двух проектов: московского аэропорта Шереметьево и развязки на столичной улице Минской. Глава «Воронежстальмоста» Андрей Боровиков рассказал, что неполная загрузка уже привела к увольнениям рабочих. Руководство не проводит сокращение штата, надеясь получить новые заказы.

Завод посетил депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, предприятие может рассчитывать на проекты в рамках федерального плана модернизации автодорог и железнодорожных сетей. Он рассчитан до 2024 года, на его финансирование будет выделено три триллиона рублей.

Крымский мост был сдан в эксплуатацию в мае 2018-го. Автомобильную часть моста принимал президент Владимир Путин. Железнодорожная часть должна быть открыта в конце 2019 года.

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