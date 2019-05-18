Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

«Что касается конкретных сроков, мы доберемся до объекта (Крымский мост — прим. «Ленты.ру») и более конкретно рассмотрим детали, связанные со строительством, и можно будет подумать, чтобы озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. В марте сообщалось, что строители соединили ее пролеты над Керченским проливом.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов. Согласно первоначальным планам, железнодорожное сообщение между полуостровом и материком должно открыться в декабре 2019 года.

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