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Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым

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В сети появились первые фотографии интерьера вагонов поезда «Таврия», который будет курсировать между Крымом и другими российскими регионами. Снимки опубликованы на сайте компании «Гранд Сервис Экспресс», ставшей оператором пассажирских перевозок на полуостров.

Отмечается, что по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь пустят купейные и плацкартные вагоны, а из Москвы в республику отправятся двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

Так, все составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами, в купейных вагонах также есть индивидуальное освещение и специально оборудованные места для лиц с ограниченными возможностями, а в СВ дополнительно — душ и телевизор.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России (его длина составляет 19 километров) и соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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