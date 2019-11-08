Продан первый билет на крымский поезд

Житель Севастополя стал первым обладателем билета на поезд из Крыма в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

Крымчанин приобрел билет сразу после 9:00 в пятницу, 8 ноября, как только стартовали продажи. За него пришлось отдать 4 525 рублей. По информации агентства, мужчина едет в Петербург в гости. Он отправится в путешествие 25 декабря и будет проезжать по мосту над Керченским проливом.

Ранее сообщалось, что стоимость поездки из Москвы в Симферополь в купе начинается от 2 966 рублей и варьируется в зависимости от спроса, а в спальном вагоне — от 9,9 тысячи рублей. В то же время путешествие из Санкт-Петербурга в Севастополь в плацкарте обойдется минимум в 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3,9 тысячи рублей. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России (его длина составляет 19 километров) и соединил полуостров Крым и Краснодарский край. Его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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