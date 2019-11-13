Определены сроки запуска еще одного поезда в Крым

Прямые поезда между Москвой и Севастополем планируется запустить весной 2020 года. Соответствующее решение было достигнуто между властями города и компанией-оператором пассажирских перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс», сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он также рассказал, что на тот период, пока отдельное регулярное сообщение республики со столицей не заработает, будет рассмотрена возможность организации полноценной остановки в Москве поезда, который будет следовать до Санкт-Петербурга.

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11 ноября сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» рассматривает возможность введения нового маршрута поезда в связи с тем, что два запланированных к запуску состава, Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь, не предоставят возможности севастопольцам добраться до столицы напрямую.

Отмечалось, что депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобную ситуацию «неуважением жителей города-героя» и подчеркнул, что направил официальный запрос на имя министра транспорта Евгения Дитриха с просьбой разъяснить, когда севастопольцы смогут «добираться до Москвы без пересадок».

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

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