Достроенную железнодорожную часть Крымского моста показали на видео

В сети появилось видео с последней проверки Ростехнадзора достроенной железнодорожной части Крымского моста перед запуском в эксплуатацию. Ролик опубликован в Telegram-канале «Берг-коллегия».

Запись длиной в полторы минуты показывает вид из хвостовой части последнего вагона поезда, движущегося по мосту. Кадры сопровождаются музыкальной композицией Георгия Свиридова «Время, вперед!».

«Смотрите и не говорите, что не видели», — сказано в посте.

Ранее в Ростехнадзоре сообщили об официальном завершении строительства железной дороги на Крымском мосту. Движение по ней пассажирских поездов планируется начать в декабре 2019 года.

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