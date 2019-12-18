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Строительство железнодорожной части Крымского моста завершили

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Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Об этом сообщили в Ростехнадзоре, передает ТАСС.

В ведомстве также сообщили о технологической готовности железнодорожной части моста через Керченский пролив.

По графику движение пассажирских поездов должно начаться в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года из-за археологической находки на полуострове. На пути строительства нашли древнее торговое поселение IV века до нашей эры. Древний город решили сохранить, для чего участок дороги перенесли на 140 метров южнее. Из-за этого расходы на строительство увеличили с 27,66 миллиарда до 31,04 миллиарда рублей. График движения пассажирских поездов не изменится.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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