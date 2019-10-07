Запуск грузовых поездов на Крымском мосту отложили из-за древнего города

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года из-за археологической находки на полуострове. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

По словам собеседника издания, на пути строительства нашли древнее торговое поселение, построенное в IV веке до нашей эры. После экспертизы было решено сохранить древний город и перенести участок дороги на 140 метров южнее, в связи с чем бюджетные расходы на строительство железной дороги были увеличены с 27,66 миллиардов до 31,04 миллиардов рублей.

Уточняется, что движение пассажирских поездов, в свою очередь, будет запущено по графику — в декабре 2019 года.

Ранее на Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. В поездке приняли участие бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив. Движение на поезде составило примерно полчаса. Видео поездки появилось в сети.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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