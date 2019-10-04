У Крымского моста нашли бомбы времен Великой Отечественной войны

В районе Крымского моста обнаружили три бомбы времен Великой Отечественной войны, еще восемь — в восточной части полуострова. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

«В 20 метрах от опоры Крымского моста при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы как авиационные осколочные бомбы весом 10 килограммов и 2,5 килограмма и одна граната», — говорится в сообщении. Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.

Кроме того, бомбы были найдены в районе мемориального комплекса «Аджимушкай» и Дворца пионеров городского округа Керчь, а также на территории Комсомольского парка и около села Бондаренково Ленинского района. Все они были уничтожены на специализированном полигоне.

Начальник главного управления МЧС России по республике Александр Еремеев отметил, что с начала года было обезврежено более 18 тысяч «взрывоопасных предметов». Их находили как на суше, так и в воде в различных районах Крымского полуострова.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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