Россиянин купил снаряд, стал его пилить и взорвался

Житель города Сельцо в Брянской области купил у незнакомца восемь снарядов времен Великой Отечественной войны и подорвался на одном из них. Об этом сообщает «Наш Брянск.Ru».

По данным издания, 66-летний гражданин собирался сдать боеприпасы на металлолом и начал распиливать один из них. Взрывчатка сдетонировала, взрывом пенсионеру оторвало ногу, но благодаря оперативной медицинской помощи он выжил.

Ранее в Севском районе области еще один пожилой мужчина пытался сдать на переработку старые боевые снаряды, которые он выкопал в лесу. При обыске у него изъяли 320 патронов и 4 мины.

Оба пенсионера задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, боеприпасы направлены на экспертизу. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

16 августа рабочий из Новосибирска пытался распилить артиллерийский снаряд, подорвался и умер.

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