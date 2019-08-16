Россиянин решил распилить артснаряд и взорвался

В Новосибирске рабочий попытался распилить артиллерийский снаряд и погиб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, инцидент произошел в Кировском районе на открытой площадке завода «ВторчерметСибирь». Полиция оцепила территорию вокруг места взрыва.

Данные о том, сколько снарядов было передано предприятию на утилизацию, уточняются.

18 марта сообщалось, что житель Кировского района (Ленинградская область) попытался распилить найденный артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса. Причиной смерти стал осколок, попавший ему в висок.

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